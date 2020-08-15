موسيس يقود هجوم المقاصة أمام الزمالك

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الزمالك، المقرر انطلاقها في تمام الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الـ 19 للدوري. القاهرة، ضمن الجولة الـ 19 للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد مودي Advertisements وعصام صبحي وعصام صبحي خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي الهجوم: أودو موسيس يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 17 نقطة ويحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري.

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