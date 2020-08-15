YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة مانشستر سيتي وليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت.

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وليون سيكون

اليوم السبت في الخامس عشر من آب/ أغسطس في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة مانشستر

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سيتي وليون أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.