كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر

يحتضن ملعب خوسيه الفالادي، مباراة من مثيرة تجمع بين مانشستر سيتي وليون، مساء يوم السبت 15 أغسطس، ضمن منافسات دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وعبر مان سيتي عقبه ريال مدريد في دور الـ16 من البطولة وتفوق عليه في مجموع المباراتين 4/2، بينما ليون قطع تذكرة عبور نفس الدور إلى ربع النهائي بفوزه على يوفنتوس بمجموع اللقاءين 2/2 وتأهل الفريق الفرنسي بعد احتساب الهجف بهدفين.

ويبحث السيتي عن تحقيق الفوز وتقديم مباراة قوية ومميزة تليق بالفريق، وذلك من أجل عبور عقبه ليون، والوصول إلى نصف نهائي البطولة.

كتيبة جوارديولا تعرف من أين تأكل الكتف، لذا ستقاتل في المستطيل الأخضر مثلما قاتلت أمام ريال مدريد، وهدفهم هو محاولة الوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب، وعدم الخروج من هذا الموسم خالي الوفاض، وتحقيق انجاز يحسب لهم هذا الموسم.

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في المقابل، يدخل ليون المباراة وعينه على تحقيق الفوز ومحاولة العبور إلى دور نصف النهائي، لأنه لا شيء أمامه يخسره في هذا الموسم.

وكما أسقط ليون فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في دور الــ 16، يريد أن يسُقط مانشستر سيتي، وهذا دليل على أن الفريق الفرنسي ليس هين بل قوي، وسيقاتل من أجل مواصلة اسقاط الكبار، لتحقيق انجاز تاريخي.



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لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )



لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )