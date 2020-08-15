مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأولمبيك ليون في دوري الأبطال (بث مباشر)

يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ليون الفرنسي، الليلة، بالعاصمة البرتغالية لشبونة في إطار الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لحسم البطاقة الأخيرة في نصف النهائي بعد تأهل كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيج الألماني، بالإضافة إلى بايرن ميونخ الألماني.
وستنتطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وستذاععلى قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 4K»، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.
وكان باريس سان جيرمان قد حسم البطاقة الأولى لنصف النهائي على حساب نادي أتلانتا الإيطالي بعد الفوز عليه في ربع النهائي 2-1، فيما فجر أر بيلايبزيج الألماني مفاجأة بالإطاحة بأتلتيكو مدريد الإسباني بالنتيجة نفسها، ليتأهل بدوره إلى نصف النهائي، أما بايرن ميونخ فلم يرحم منافسه برشلونة وأمطر شباكه بـ 8 أهداف مقابل هدفين ليصبح ثالث المنضمين لدور الـ 4.
لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
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