قناة بي إن سبورت 1 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون

ينظر مانشستر سيتي الإنكليزي بقيادة مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا إلى البطولة المصغرة الاستثنائية التي تستضيفها العاصمة البرتغالية لشبونة، كأفضل فرصة ممكنة من أجل التتويج باللقب.
وبعد أن اكتفى حتى الآن برفع كأس الكؤوس الأوروبية عام 1970، جاء فيروس كورونا المستجد ليفرض واقعاً استثنائياً قد يصب تماماً في صالح سيتي الذي أثبت أنه قادر هذه المرة على الوصول حتى النهاية من خلال إقصاء ريال مدريد الإسباني من ثمن النهائي.
وبدا غوارديولا هذه المرة أكثر
ويبدو الطريق الآن، أقله على الورق، ممهداً أمام سيتي لبلوغ دور الأربعة وذلك لأنه يتواجه السبتمع ليون الفرنسي.
لكن على سيتي الحذر ليس لأن ليون أقصى يوفنتوس الإيطالي من ثمن النهائي بل لأن تاريخه غير مشجع في المواجهات التي يعتبر فيها المرشح الأوفر حظاً، وأبرز دليل على ذلك خروجه على أيدي موناكو الفرنسي (من ثمن النهائي موسم 2016-2017) وتوتنهام (ربع النهائي موسم 2018-2019).
وكشف غوارديولا، الفائز بلقب المسابقة مرتين كمدرب مع برشلونة، أنه "تحدثت للتو مع قسم الكشافين بشأن ليون، وأخبروني بأنه يجب توخي الحذر".
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