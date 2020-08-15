رابط الأسطورة| مشاهدة مباراة مانشستر سيتى و ليون بدون تقطيع

ينتظر عشاق الكرة المحلية والعربية والعالمية يومًا حافلاً في كرة القدم بعد عودة الحياة للعبة الشعبية الأولى في العالم بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويشهد اليوم السبت مباريات محلية وعربية والمواجهة الأخيرة في دور الربع نهائي بدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وليون والتي تنقل عبر قناة beIN Sports HD1 بتعليق عصام الشوالي.
لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
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