يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر 15|08|2020 أبطال أوروبا كورة مباشر ماتش المان سيتي اليوم

يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره الفرنسي ليون ، اليوم السبت 15 أغسطس 2020 ، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم, ونتابع مشاهدة بث مباشر مانشستر سيتي وليون مجاناً عبر موقعنا الالكتروني أربشا نت بعدة جودات تناسب الجميع.

تمكن مانشستر سيتي من الفوز على ريال مدريد في السعر النهائي ، بعد الفريق الإنجليزي بمجموع 4-2 في

المباراتين الأولى والثانية, بينما وصل فريق ليون الفرنسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، بعد فوزه بنجاح على فريق يوفنتوس الإيطالي في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة حيث تعادل الفريقان 2-2 في مجموع المباراتين ذهاباً وإياباً ، لكن الفريق الفرنسي استفاد من الفوز بهدف نظيف. بعضهم البعض.

ولم تكن آخر مباريات دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وليون في مصلحة الفريق الإنجليزي ، ووقعت هذه المواجهات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018. ونجح الفريق الفرنسي في الفوز بالمباراة الأولى بين الفريقين في دور المجموعات بهدفين لواحد ، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.