كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون في ربع نهائي دوري الابطال بث مباشر

تقام اليوم مباراة من من الدور ربع النهائى من دوري ابطال اوروبا بين كل من نادى مانشستر سيتي و نظيره نادى ليون على ملعب خوسيه الفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية والمباراة منقولة على قناة beIN Sports HD 1 ويتولي عصام الشوالى التعليق علي أحداث المباراة.
انتصر نادى مانشستر سيتي فى مباراة دور الـ16 على نادى ريال مدريد الاسبانى بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدفين بمجموع مباراة الذهاب والعودة ويوجه نادى ليون اليوم فى مباراة قوية وصعبة على النادى الانجليزى.
على الجانب الاخر تمكن نادى ليون الفرنسي من التاهل الى الدورربع النهائى بعد التعادل مع نادى يوفنتوس الايطالى بنتيجة هدفين مقابل هدفين بمجموع المباراتين ويلاقى نادى مانشستر سيتي اليوم فى مباراة قوية ونارية من قبل عشاق السيتى وعشاق الساحرة المستديرة فى العالم والوطن العربي.
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