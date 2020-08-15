يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون في دوري أبطال أوروبا اليوم 15 أغسطس السيتي وليون بث مباشر

ينتظر عشاق الكرة المحلية والعربية والعالمية يومًا حافلاً في كرة القدم بعد عودة الحياة للعبة الشعبية الأولى في العالم بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويشهد اليوم السبت مباريات محلية وعربية والمواجهة الأخيرة في دور الربع نهائي بدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وليون والتي تنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي. دور الربع نهائي بدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وليون والتي تنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي. كما تعد هذه المباراة فاصلة في تاريخ الفريقين حيث فوز أحدهم يضمن له الوصول الى نصف نهائي البطولة لمواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني، كما تعطي له الفرصة للوصول الى المباراة النهائية. تجدون هنا ( مشاهدة مباراة مانشستر سيتي و ليون بث مباشر ) تجدون هنا ( رابط البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي و ليون اليوم ) حيث فوز أحدهم يضمن له الوصول الى نصف نهائي البطولة لمواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني، كما تعطي له الفرصة للوصول الى المباراة النهائية.

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