يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف مباراة النصر والوحدة فى الدوري السعودي، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 15-8-2020 في الجولة 25، من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.
تُنقل مباراة النصر والوحدة على قناة السعودة الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي “عبدالله الحربي”.
وتنطلق المباراة فى تمام الساعة 19:50 بتوقيت مصر، 20:50 بتوقيت مكة المكرمة، 17:50 بتوقيت جرينتش، علي أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض.
الوحدة تعادل سلبيا في مباراته السابقة أمام الرائد في الجولة الـ24 في المباراة التي أقيمت علي ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.
ويحتل الفريق المرتبة الرابعة في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، وقد فاز الوحدة في 13 مباراة، وخسر في 10 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد.
علي الجانب الآخر، تمكن النصر “العالمي” من الفوز علي أبها في الجولة الماضية بنتيجة 2-صفر، أحرز الأهداف أحمد موسي وعبدالرزاق حمدالله.
ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، ويبعد عن الهلال صاحب المركز الأول بفارق 9 نقاط كاملة.
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