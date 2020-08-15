لاعب بايرن ميونخ: “هزيمة ميسي كانت أمرًا ممتعًا جدًا”

أكد لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني ليون جوريتسكا سعادته البالغة بفوز فريقه الساحق على حساب برشلونة الإسباني بقيادة ليونيل ميسي، بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووجه أحد الصحفيين من شبكة سكاي سبورت سؤالا لنجم البايرن عقب نهاية المباراة قائلا: ” كان ليونيل ميسي هو نجم طفولتك، فهل شعرت بالألم والحزن عند رؤيته بهذا الوضع؟”، لكن جوريتسكا نفى ذلك تماما قائلا: “لا، لا يهمني ولم أشعر بالألم بل كان هذا ممتعا جدا”.

وأضاف لاعب الوسط: “من الصعب الحديث عن اللقاء بالشكل المناسب، أعتقد أن المباراة ستحتاج إلى يومين لتحليل هذه النتيجة، لقد قطعنا أول خطوة من ثلاث خطوات نحو البطولة ونثق بأنفسنا وقدراتنا”.

يذكر أن بايرن ميونيخ قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في انتظار الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام ليون الفرنسي، حيث يأمل في تحقيق اللقب السادس في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.

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