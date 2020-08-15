رسميًا: بنفيكا يضم فيرتونخين وثنائي هجومي

أعلن فريق بنفيكا البرتغالي، تعاقده مع المدافع البلجيكي يان فيرتونخين، بعقد يمتد لثلاث سنوات حتى صيف 2023، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق توتنهام الإنجليزي.

ورحل فيرتونخين عن صفوف الفريق الإنجليزي بعد ثمان سنوات قضاها داخل جدران السبيرز، شارك خلالها في 315 مباراة، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في العام الماضي، كما كان أحد نجوم المنتخب البلجيكي الذي احتل المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

واحتل بنفيكا وصافة ترتيب الدوري البرتغالي في الموسم المنقضي، بعدما فقد اللقب لصالح منافسه بورتو، ويسعى لتقديم مستوى أفضل الموسم المقبل واستعادة لقب الدوري، وتقديم أداء جيد في دوري الأبطال تحت قيادة مدربهم الجديد خورخي جيسوس.

والجدير بالذكر أن بنفيكا نجح في إتمام صفقتين آخريين خلال نفس اليوم، بضم مهاجم فرايبورج لوكا فالدشميت البالغ من العمر 24 عاما، وجناح جريميو البرازيلي إيفرتون سواريس، الذي توج بلقب هداف كوبا أميركا 2019 رفقة منتخب السامبا الفائز بالبطولة.

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