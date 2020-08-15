يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي في أهم مباريات اليوم السبت 15-8-2020 في الجولة 25، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الهلال والعدالة” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي “جعفر الصليح”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:55 بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت مصر، 15:55 بتوقيت جرينتش، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

يحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 11 نقطة عن الثالث “أهلي جدة”.

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وخاض ابناء المدرب “رازفان لوشيسكو” 24 مباراة في الدوري، حققوا الفوز في 17، وتعادلوا في 6، وخسروا مباراة واحدة فقط، كانت امام “النصر” في مباراة الدور الأول، وسجل لاعبوه 58 هدف كأقوي هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 21 مرة.

في المقابل ينافس فريق “العدالة” على النجاة من الهبوط إلى الدوري السعودي الدرجة الأولى، حيث يقبع الأخير برصيد 20 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أولى المراكز التي ستضمن بقاءه في الدوري السعودي للمحترفين.

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إليكم أهداف مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي

هدف التقدم للهلال “جوميز” 1-0

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