المصري البورسعيدي: ليس لدينا 11 لاعب لمواجهة أي فريق.. ولن نترك حق النادي

أبدى عضو مجلس ادارة النادي المصري البورسعيدي “عدنان حلبية”، غضبه الشديد من تعنت الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، ضد فريقه على حد وصفه.

وكان المصري البورسعيدي قد انسحب من مواجهة الإسماعيلي، ليتأكد خسارته للمباراة وخصم 3 نقاط آخرى في نهاية الموسم الجاري.

وقال حلبية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: ” هناك غيابات كثيرة وقائمة الفريق غير مكتملة فكيف نخوض المباراة؟”.

وأضاف: “لا املك لاعبين حتى اذهب للمباراة، وان كان لدي 11 لاعب فقط لكنت واجهت الاسماعيلي“.

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وتابع: “هناك 14 لاعب مصاب بالكورونا بالاضافة الى اصابات أخرى كثيرة”.

وواصل: “خضنا اول مبارة امام الزمالك ونريد استكمال الدوري بدون شك، ولكننا نعاني من صعوبة التواصل مع الجبلاية”.

وأتم: “لن اترك حق فريقي، هناك تعنت ضدنا”.

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