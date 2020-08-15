بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال والعدالة” في أهم مباريات اليوم السبت 15-8-2020 في الجولة 25، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الهلال والعدالة” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “جعفر الصليح”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:55 بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت مصر، 15:55 بتوقيت جرينتش، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

يحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 11 نقطة عن الثالث “أهلي جدة”.

وخاض ابناء المدرب “رازفان لوشيسكو” 24 مباراة في الدوري، حققوا الفوز في 17، وتعادلوا في 6، وخسروا مباراة واحدة فقط، كانت امام “النصر” في مباراة الدور الأول، وسجل لاعبوه 58 هدف كأقوي هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 21 مرة.

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في المقابل ينافس فريق “العدالة” على النجاة من الهبوط إلى الدوري السعودي الدرجة الأولى، حيث يقبع الأخير برصيد 20 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أولى المراكز التي ستضمن بقاءه في الدوري السعودي للمحترفين.

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الهلال 1-0 العدالة

????️ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء)

????الدوري السعودي (الجولة 25)

جارية الآن

بث مباشر الهلال والعدالة لحظة بلحظة

أهلاً بكم في هذا البث المباشر للقاء الهلال والعدالة في الدوري السعودي للمحترفين

أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

تشكيلة الهلال اليوم: المعيوف – ياسر الشهراني – جانج – جحفلي – الوليان – محمد كنو – كويلار – سالم الدوسري – جيوفينكو – كارلوس إدواردو – بافيتيمبي جوميز

المعيوف – ياسر الشهراني – جانج – جحفلي – الوليان – محمد كنو – كويلار – سالم الدوسري – جيوفينكو – كارلوس إدواردو – بافيتيمبي جوميز تشكيلة العدالة اليوم : علي المزيدي – آداما تراوري – راضي الراضي – أحمد السلطان – بدر النخلي – عوض اليامي – نادر المولد – عبد الله اليوسف – ميدوين بيتيجي – تشارليز آندريا – نايف هزازي

: علي المزيدي آداما تراوري راضي الراضي أحمد السلطان بدر النخلي عوض اليامي نادر المولد عبد الله اليوسف ميدوين بيتيجي تشارليز آندريا نايف هزازي الشوط الأول

1″ صافرة بداية اللقاء..

10″ مرت أول عشر دقائق في المباراة، والأفضلية لصالح الهلال الذي يقدم مستوى مميز بقيادة كارلوس إدواردو وكويلار في خط الوسط، لكن لا توجد فرص حقيقية ضائعة.

15″ مستوى العدالة في تحسن.. الفريق يضغط ويحاول إيصال الكرات إلى المهاجمين داخل منطقة الجزاء بالعرضيات المتكررة.

23″ أوووووووو..أول فرصة حقيقية لفريق الهلال في هذه المقابلة، سالم الدوسري يقوم بعملية ثنائية مع العليان من الجهة اليمنى، ليتوغل داخل المنطقة ويصوب في الشباك الخارجية، كان يستطيع التمرير بالعرض لكنه فضل الحل الفردي.

24″ الحكم يوقف اللعب لمنح اللاعبين فرصة إلتقاط الأنفاس واحتساء القليل من الماء.

30″ جوووووووووووول..الهدف الأول لفريق الهلال عن طريق بافيتيمبي جوميز بعد تلقيه كرة عرضية من سالم الدوسري..

30″ جوميز تابع عرضية سالم الدوسري من اليمين بتسديدة بلمسة واحدة على أقصى يسار الحارس..

31″ جوميز رفع رصيد أهدافه لـ 19 في مقدمة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي ، متساويًا مع المغربي عبد الرزاق حمدالله.

35″ ضغط غير عادي من الهلال في خط الوسط..

40″ العدالة حُرم على مدار الشوط الأول من الخروج بشكل سليم بالكرة من الخلف للأمام..

40″ جوميز يميل ناحية الجهة اليمنى دائمًا مع سالم الدوسري .. يعرفون أن تلك الجهة الأضعف عند العدالة

42″ جيوفينكو اليوم ليس على ما يرام يفقد الكثير من الكرات في وسط ملعب الهلال ..

43″ فراغات كبيرة في دفاع العدالة .. والمرتدات دائمًا بفردية

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

58″ فرصة جديدة تضيع من الهلال لتسجيل الهدف الثاني عن طريق بافيتيمبي جوميز .. تصرف بشيء من التسرع في تسديد الكرة داخل منطقة الجزاء لتمر جوار المرمى.

63″ فرصة تضيع من نايف هزازي داخل منطقة جزاء فريق الهلال .. واضح أن غيابه عن الملاعب أثر كثيرًا على حاسته التهديفية..

65″ هدف ملغي لبافيتيمبي جوميز بداعي التسلل

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