أحمد بلال: مروان محسن لا يصلح للعب اساسيًا.. والاهلي أخطأ في ضم بادجي

قال مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقًا “أحمد بلال“، ان مروان محسن لاعب متواضع فنيًا، ولا يصلح ليكون اساسيًا في الاهلي أو منتخب مصر.

وواصل: “الاهلي أخطأ بالتعاقد مع السنغالي أليو بادجي وتوقيت ضمه للفريق في الفترة الماضية”.

وأضاف: “ليس معنى أن مروان محسن أساسيا مع الاهلي والمنتخب أن يكون مهاجم جيد ولكن ذلك خطأ من المدير الفني وقناعاته”.

وفي سياق آخر أكد أحمد بلال في تصريحات لبرنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: “طارق حامد لاعب مجتهد ومحترم ولكنه لاعب محلي”.

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وقال بلال: “ان طارق حامد، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعب محلي”.

وأشار: “طارق حامد مثل حسام عاشور، والثنائي محليين ولا يصلحوا للعب في أوروبا”.

وأتم: “عاشور لاعب متواضع لذلك لم ينضم لمنتخب مصر”.

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