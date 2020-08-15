رياضة | محمد إبراهيم يقود هجوم المقاصة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد إبراهيم يقود هجوم المقاصة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، تشكيل الفريق أمام الزمالك، في اللقاء التي يجمع بينهم على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في اللقاء التي يجمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي :-

محمود حمدي في حراسة المرمى

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خط الدفاع : أحمد مودي، محمد دبش، عاصم سعيد، عصام صبحي.

وسط : صلاح ريكو، محمد توني، خالد اوتشو، موسيس، محمد إبراهيم.

هجوم :عبد الله مجدي

ويحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري العام برصيد 35 نقطة، بينما يأتي مصر المقاصة في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.