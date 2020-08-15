رياضة | عاجل.. أبيدال يدخل الحجر الصحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أبيدال يدخل الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن السكرتير الفني لنادي برشلونة إريك أبيدال قد دخل الحجر الصحي، بعد إصابة مواطنة صامويل أومتيتي بفيروس كورونا .

ولم يتواجد أبيدال في مدرجات ملعب " دا لوز " لمشاهدة الهزيمه الكارثية لبرشلونة علي يد بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين ، لانه أحد الأشخاص المخالطين لاومتيتي المُصاب مؤخرًا بكوفيد 19 .

ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن أسطورة برشلونة قد علم بأصابة مواطنة بفيروس كورونا، أثناء تواجده مع بعثة الفريق في البرتغال، لذلك قرر الدخول في حجر صحي بعيد عن لاعبي البلوغرانا كإجراء إحتياطي .

ولم يعد أبيدال رفقة لاعبي الفريق الكتالوني إلي إسبانيا عن طريق الطائرة ، بل فضل السفر برا قبل الدخول في فترة حجر صحي عند وصوله البلاد ، لإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من تأثير مخالطة صامويل أومتيتي.