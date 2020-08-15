رياضة | كاتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر كاتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة مصر المقاصة في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

وجاءت التشكيل على النحو التالي :-

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

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محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني في خط الدفاع

فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمد حسن وأشرف بن شرقي في خط الوسط

مصطفى محمد في خط الهجوم

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش وإسلام جابر وحاتم محمد وحسام اشرف ومحمد اوناجم واسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وكابونجو كاسونجو