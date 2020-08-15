رياضة | الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر النادي الأهلي منع نجم الفريق من الانتقال لصفوف فريق بيراميدز، في أعقاب رحيل نجم الفريق رمضان صبحي خلا فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان صبحي قد أنهى إعارته مع الأهلي وعاد لفريق هيديرسفيلد تاون، قبل أن يفجر مفاجأة مدوية ويعلن قبوله عرض فريق بيراميدز، لضمه في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي قرر منع رحيل نجمه الشاب عمار حمدي لصفوف بيراميدز.

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ويخوض عمار حمدي إعارة مع فريق طلائع الجيش، بدأت منذ شهر يناير الماضي، وتنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت التقارير بأت انتقال حمدي إلى بيراميدز أصبح مستحيلاً، وأن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر عودة اللاعب لصفوف الفريق.

وكان اللاعب قد تلقى عروضاً لمغادرة القلعة الحمراء، من أندية الإتحاد السكندري وبيراميدز، إلا أن الأهلي سيمنع انتقاله للأخير.