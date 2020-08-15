رياضة | نجم الأهلي يُعلن جاهزيته لمواجهتي أسوان والزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يُعلن جاهزيته لمواجهتي أسوان والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم السبت، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام فايلر خلال جلسته مع ياسر إبراهيم، بالاطمئنان على سلامة اللاعب وجاهزيته للمباريات في الفترة المقبلة، بعد غيابه عن لقائي إنبي والإنتاج الحربي بسبب تعرضه للإصابة بجزع في كاحل القدم.

من جانبه، أكد ياسر إبراهيم خلال جلسته مع فايلر، أنه تعافى من الناحية الطبية وشارك في المران الجماعي بعد الفحص الطبي من قبل خالد محمود، طبيب الفريق، وأصبح جاهزًا للمشاركة في تشكيل الأهلي من جديد.

وتعرض ياسر إبراهيم لإصابة بكدمة قوية في الكاحل خلال مباراة الأهلي والجونة الودية التي أقيمت خلال استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري التي توقفت منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.