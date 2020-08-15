رياضة | باريس سان جيرمان يُصارع مانشستر سيتي وليفربول على ضم ألكانتارا

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يُصارع مانشستر سيتي وليفربول على ضم ألكانتارا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات النجم الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني حديث الساعة في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد أنباء رحيله عن العلاق البافاري نهاية الموسم .

ووفقاً لموقع " لو 10 سبورت " فإن باريس سان جيرمان الفرنسي قد ابدي رغبه قويه في دخل صراع مع مانشستر سيتي وليفربول الانجليزيين من أجل التعاقد مع القلب النابض لكتيبة هاينز فليك .

وينتهي عقد الدولي الإسباني مع الفىسق البافاري عام 2021 وسط رغبه كبيرة لدي اللاعب في الخروج عن أرينا ستاديوم وخوض رحله جديده في مسيرته الكروية .

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وبينما كانت محادثات تجديد عقده مع ناديه تسير بصورة جيدة فإن اللاعب قد قام بوقف المفاوضات من أجل منحه الفرصة لبحث خيارات أخرى، وهو ما يجعله أسهل من اي وقت مضي بالرحيل عن الفريق .

واختتم الموقع أن بايرن ميونيخ لن يتخلي عن ألكانتارا في الصيف الجاري بأقل من 30 مليون يورو .

وكان اللاعب الإسباني قد شارك في فوز فريقه العريض أمام برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .