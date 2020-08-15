رياضة | رونالدو وميسي يحققان رقما سلبيا في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر رونالدو وميسي يحققان رقما سلبيا في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن كلا من يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني فجرا مفاجأة مدوية بتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد كلا من ليون الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني على الترتيب.

وأفادت شبكة Bleacher Report العالمية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي حققا رقما سلبيا في مسيرتهما بعد أن أصبحا خارج الدور نصف نهائي من بطولو دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 14 عامًا.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن يوفنتوس فشل في تجاوز ليون بعد الخسارة بهدف نظيف في مباراة الذهاب ثم فوزه في مباراة العودة بهدفين مقابل هدف بينما تلقى برشلونة خسارة كبيرة بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع النهائي من البطولة.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي سيواجه لايبزيج الألماني في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل بينما سيقابل بايرن ميونخ ضد الفائز من مباراة مانشستر سيتي ضد ليون.