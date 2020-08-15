رياضة | ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي النجم البرازيلي ريفالدو أسطورة برشلونة السابق، أسفه الشديد، بعد الكارثة التي حلت بالفريق في ملعب " النور " والخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين، أمام بايرن ميونيخ الألماني، في إطار دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .

وفي خلال تصريحات صحفية نقلتها صحيفة " سبورت " يجب أن يعود النادي من جديد لفتح قنوات إتصال مع نيمار، من أجل العودة إلى الكامب نو من جديد " .

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واضاف " لديه شخصية قوية ولا يهتم بأن يكون ميسي بجانبه على عكس اللاعبين الآخرين الذين يشعرون بالخجل والضعف بجانب الأرجنتيني، ويتمتع البرازيلي بشخصية رائعة’’.

واردف " هناك بعض الأمور يجب أن تُدار بتحفظ شديد، فمشكلة برشلونة بأن النادي تعاقد مع لاعبين بأسعار خرافية لكنهم لم ينجحوا في إحداث الفارق ’’.

واختتم " يجب على برشلونة التعاقد مع لاعبين متعطشين للنصر ولديهم الطموح’’.