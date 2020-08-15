رياضة | فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من محاولاته الفنية لإيجاد بديل سوبر لرمضان صبحي لاعب الفريق السابق والذي انتهت إعارته من نادي هيدرسيلفد الإنجليزي.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن انتهاء علاقته بالقلعة الحمراء وأن اللاعب أبلغ مجلس الإدارة برغبته في الانتقال إلى نادي بيراميدز في الموسم المقبل.

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وكشف مصدر مقرب من السويسري فايلر في تصريحات خاصة أن مسؤولو الأهلى حسموا موقف محمد شريف، لاعب الفريق المعار لنادى إنبى، بعد الاتفاق على عودته للفريق الأحمر فى الموسم المقبل ورفض كل محاولات إنبى لتجديد الإعارة.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه :" فايلر المدير الفني لفريق الأهلي يرغب في إعادة محمد شريف لاعب الأهلي المعار إلى نادي إنبي حتى يكون أفضل بديل بعد رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز في الموسم المقبل".

وأشار المصدر إلى أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، وافق على عودة اللاعب فى الموسم المقبل، خصوصا فى ظل معاناة الفريق من نقص فى مركز الجناح الأيسر بعد رحيل رمضان صبحى.