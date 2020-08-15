رياضة | يوفنتوس يفكر في التعاقد مع مدافع برشلونة التاريخي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يفكر في التعاقد مع مدافع برشلونة التاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية صباح اليوم السبت أن هناك رغبة قوية لدي مسئولي نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري .

ووفقاً لموقع " كالتشيو ميركاتو " فإن السيدة العجوز تنوي إستغلال هزيمة الفريق الكتلوني المدوية أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين من أجل التعاقد مع المدافع التاريخي للبلوغرانا .

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وأشعار الموقع أن التصريح التاريخي الذي أدلي به بيكيه عقب الإذلال أمام بايرن ميونيخ، فتح كل الاتجاهات لدي أندريا بيرلو المدير الفني للببيانكونيري لجلب اللاعب الى تورينو.

حيث صرح بيكيه قائلًا " : ’’أنا مستعد للرحيل من أجل صالح النادي’’.

ويتقاضي مدافع مانشستر يونايتد السابق رفقه برشلونة 8.5 مليون يورو سنويًا ، اي أن قيمته تتراوح بين 15 الى 20 مليون يورو وهو مبلغ كبير علي إدارة السيدة العجوز في الوقت الحالي، لذلك تفكر إدارة النادي الإيطالي في إقحام غونزالو هيغواين في الصفقه لخلافة سواريز في حالي فشل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز.