رياضة | الخليج 365 الرياضي يحاور كمال الزين المدير الفني لشبان قنا

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الرياضي يحاور كمال الزين المدير الفني لشبان قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

راهن على طموح لاعبيه، في غياب الامكانيات، فكانت النتيجة أنه أبح أقوى المنافسين، وأحد الفرق المرشحة بقوة للصعود لدوري الأضواء والشهرة، وتزامنا مع استئناف مباريات القسم الثاني أجرى "الخليج 365 الرياضى" حواراً مع كمال الزين المدير الفني لفريق نادي الشبان المسلمين بقنا، تحدق خلاله عن فرص الفريق في التأهل وتوقعاته بالنسبة لشكل المسابقة الفترة القادمة، لاسيما بعد قرار اللجنة الخماسية بعودةالنشاط الرياضى بعد توقفه قرابة الخمسة اشهر بسبب فيروس كورونا

كيف كانت البداية كلاعب؟

بدايتي مع نادى الشبان المسلمين بقنا، ضمن ناشئين تحت18 سنة، لمدة موسمين لاتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لاعلن اعتزالي الكرة في وقت مبكر جدا لاسيما وان في ذلك الوقت كانت الإصابة بالرباط الصليبي هي نهاية اي لاعب.

حدثنا عن مشوارك التدريبي؟

بدايتي كانت مدربا لفرق الناشئين بنادي قنا، الذي استمريت معهم 4 مواسم ثم قيادة الفريق الأول لأصبح أصغر مدير فني في ذلك الوقت حيث أن سني لم يتعدى ال25 عام، ثم توليت فريق الناشئين بنادي الشبان المسلمين بقنا لمدة 4 مواسم، ثم توليت تدريب نادي المدينة المنورة بالاقصر، وبعدها نادي قفط، ثم العودة لنادي الشبان المسلمين بقنا، لمدة موسم، ثم انتقلت بعدها لاتقولي قيادة نادي الاقصر، لانتقل بعدها قيادة فريق الاسياح بالدوري السعودي، لمدة 4 مواسم، لاعود بعدها لاتقولي قيادة شبان قنا، ومن بعده نادي قوص، لاعود مؤخرا لقيادة نادي الشبان المسلمين بقنا واحقق الصعود لدوري القسم الثاني، والاستمرار معهم حتى الآن.

ما هو برنامج الفريق واستعداداته للفترة المقبلة؟

بعد إجراء المسحات لجميع اللاعبين والتي أسفرت عن سلبية جميع أفراد المنظومة بالنادي، ليستأنف الفريق تدريباته استعدادا لاستئناف مباريات الدوري، والاستعداد سوف يكون من خلال التدريبات فقط لعدم وجود فرق لإجراء مباريات ودية، خاصة بعد توقف جميع الدوريات بسبب فيروس كورونا.

كيف ترى المنافسة بعد استئناف الدوري؟

المنافسة سوف تنحصر بين بني سويف والبنك الأهلي، وهما الفريقان القادران على تحقيق الصعود للدوري الممتاز، اما بالنسبة لنا فنحن كان هدفنا البقاء بالدوري وحققنا ذلك وقدمنا موسما استثنائي، اعتقد ان الفريق من الصعب الوصول لهذا المستوى خلال المباريات المتبقية من عمر الدوري، لاسيما طول فترة التوقف وقصر فترة الاعداد سوف تؤثر بشكل مباشر على مستوى اللاعبين.

ما هو الفريق الأقرب لتحقيق الصعود؟

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الفريق الأقرب للصعود للدوري الممتاز هو بني سويف، لأنه الفريق الوحيد بالمجموعة الذي يسعى لذلك من الموسم الماضي وهو اكثر الفرق استعدادا، واتوقع هو الفريق الصاعد ويستحق ذلك.

كيف ترى قرار استئناف مباريات القسم الثاني؟

هو موفق من جانب وغير موفق من جانب اخر، الجانب الصائب هو عودة اللاعبين اللذين لايوجد لهم مصدر رزق سوي كونهم لاعبي كرة قدم والخطأ هو حالة التخبط التي تتعرض لها اللجنة الخماسية بسبب تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا ومطالبة الفرق بتأجيل المباريات، الأمر صعب ونتمنى السلامة للجميع.

ما أهم التحديات التي تواجه الفريق الفترة المقبلة؟

اهم التحديات هي عدم وجود فرق لإجراء مباريات ودية للوقوف على مستوى اللاعبين قبل استئناف مباريات الدوري، ومن الصعب مواجهة فرق مجهولة الهوية، خوفا على اللاعبين من التعرض للإصابة بالفيروس.

كيف ترى موقف فريق الشبان المسلمين المرحلة المقبلة؟

موقف الفريق سوف يكون صعب، لأنه من الصعب الوصول للمرحلة ال كان عليها الفريق قبل ايقاف الدوري، وسوف نسعي للخروج بشكل جيد حتى نهاية المسابقة.

كلمة توجهها للجمهور قبل استئناف المباريات؟

جمهور شبان قنا كروي ومخلص وهذا ما تعودنا عليه منه وعليه الوقوف بجانب الفريق حتى نهاية المسابقة، و"لعله يحدث بعد ذلك امرا"