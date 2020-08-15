شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب «رمضان» و«الشحات».. طائرة «فايلر» بدون أجنحة لن تحلق كثيرًا (تحليل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أخفق النادي الأهلي في تحقيق فوزه الثاني بعد عودة الدوري الممتاز وتعادل إيجابيًا مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، ليواصل الأهلي تصدره لجدول الترتيب برصيد 53 نقطة بفارق 18 نقطة عن بيراميدز والزمالك ويبقى الإنتاج الحربي في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

بدأ فايلر المباراة بطريقة مختلفة عن لقاء إنبي، الذي كانت البداية فيه بـ 4.4.2 بينما بدأ أمام الإنتاج بالرسم التكتيكي المعتاد 4.2.3.1.

تحليل الأهلي والإنتاج الحربي

اعتمد فايلر على الشناوي في حراسة المرمي وهاني على اليمين ومعلول على اليسار وربيعة ومتولي قلبي دفاع وأمامهم ديانج والسولية وفي الأمام قفشة على اليمين وجيرالدو على اليسار وأجايي في الوسط وفي الأمام مروان محسن.

تحليل الأهلي والإنتاج الحربي

أوضحنا في تحليل المباراة السابقة أن فايلر يعتمدعلى الأجنحة في الخطط الهجومية الخاصة به فأجاد جيرالدو في الشوط الأول في عملية التبادل بينه وبين معلول وأسفرت عن ركلة جزاء لمصلحة الأهلي أهدرها معلول.

تحليل الأهلي والإنتاج الحربي

لكن ماذا عن الناحية الأخرى هاني وقفشة؟ لم يظهر هاني هجوميًا على الإطلاق عكس مباراة إنبي بينما قفشة لا يجيد لعب الخط تمامًا فأصبح الأهلي يلعب بجانب واحد فقط ذلك بالإضافة إلى ضعف مركز المهاجم الصريح في الأهلي سواء مروان أو بادجي وبالتالي ظهر الأهلي بشكل باهت هجوميًا.

ماذا فعل فايلر؟ بعد تسجيل الإنتاج لهدفه الوحيد أعاد فايلر قفشة في الوسط لكن قام بتبديل الأماكن بين أجايي وجيرالدو! وبالتالي افتقد الأهلي جناحه الأيسر أيضًا بوجود أجايي البطئ نسبيًا عن جيرالدو والذي يلعب في العمق ولا يلعب على الأطراف.

تحليل الأهلي والإنتاج الحربي

فيمكن تشبيه الأهلي حاليًا بالطائرة التي بها محرك جيد للهجمات «السولية وديانج» مع عدم استقرار الأجنحة ومقدمة الطائرة مع عدم توفيق معلول نسبيًا في مباراة أمس بالإضافة لأخطاء هاني الدفاعية فظهر الأهلي بهذا الشكل.

تحليل الأهلي والإنتاج الحربي

محمد هاني ارتكب أخطاء فادحة أمس على مستوي التمركز الدفاعي فقام بتغطية التسلل في أكثر من مناسبة الأولى مع بداية المباراة والثانية في هدف الإنتاج

تحليل الأهلي والإنتاج الحربي

تحليل الأهلي والإنتاج الحربي

ماذا عن تدخلات فايلر؟

تغيير أماكن الثلاثي خلف مروان هو ما فعله فايلر قبل نهاية الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني أشرك بادجي بدلا من مروان محسن، بادجي على مستوي التحركات أنشط من مروان وأكثر إزعاجًا ويفوز بالتحامات هوائية أكثر وقام بتمرير كرة الهدف للسولية لكن على مستوى التحكم في الكرة على الأرض فهو أضعف لهذا يعاني الأهلي في هذا المركز.

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تغيير فايلر الثاني كان بنزول وليد بدلا من جيرالدو الذي أصبح خارج المباراة منذ الدقيقة 35 عندما لعب في الناحية اليمني بدلا من اليسري.

ماذا بعد نزول وليد؟ قام فايلر بوضع وليد في مركز 10 وحرك قفشة مرة أخرى للناحية اليمني الغير فعالة!

تحليل الأهلي والإنتاج الحربي

والتغيير الثالث كان متأخرًا جدا في الدقيقة 86 بنزول حمدي فتحي بدلا من رامي ربيعة ولعب الأهلي في نهاية المباراة بعمرو السولية بجوار متولي في قلب الدفاع مع إعطاء حرية للظهيرين وحمدي فتحي بجوار ديانج.

تحليل الأهلي والإنتاج الحربي

التعديلات العديدة لفايلر في الثلث الأمامي خلال المباراة تفقد الأهلي شكله في الملعب لكن مع إصابة الشحات وعدم استمرار رمضان صبحي مع ضعف إمكانيات مروان وبادجي ماذا يفعل فايلر في دوري أبطال أفريقيا؟