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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دامبروزيو: نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى نهائي الدوري الاوروبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
اوضح مدافع نادي انتر ميلانو دانيلو دامبروزيو أن الحظوظ متساوية بين الفريقين، وذلك قبل مواجهة شاختار دونيتسك الاوكراني في نصف نهائي الدوري الاوروبي لكرة القدم.
ونشرت شبكة سكاي سبورت الإيطالية تصريحات دامبروزيو التي اتت كالاتي: "نحن في حالة جيدة كفريق ولا نصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي إذا كان لدينا لاعبون يقدمون أداءً جيدًا".
واضاف: "المدرب يضعنا في حالة جيدة لتقديم أفضل ما لدينا في الملعب ونحن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى النهائي".
وفاز شاختار دونيتسك على بازل 4-1 في ربع النهائي ، في حين تغلب النيرازوري على باير ليفركوزن 2-1.
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