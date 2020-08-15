دامبروزيو: نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى نهائي الدوري الاوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

اوضح مدافع نادي ​انتر ميلانو​ ​دانيلو دامبروزيو​ أن الحظوظ متساوية بين الفريقين، وذلك قبل مواجهة ​شاختار دونيتسك​ الاوكراني في نصف نهائي ​الدوري الاوروبي لكرة القدم​.

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ونشرت شبكة سكاي سبورت الإيطالية تصريحات دامبروزيو التي اتت كالاتي: "نحن في حالة جيدة كفريق ولا نصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي إذا كان لدينا لاعبون يقدمون أداءً جيدًا".

واضاف: "المدرب يضعنا في حالة جيدة لتقديم أفضل ما لدينا في الملعب ونحن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى النهائي".

وفاز شاختار دونيتسك على بازل 4-1 في ربع النهائي ، في حين تغلب النيرازوري على باير ليفركوزن 2-1.