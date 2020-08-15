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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رومينيغه: لاعبو بايرن لم يحتفلوا وفليك غيّر موسمنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
اعتبر الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه أن مدرب الفريق هاينز فليك نجح بتغيير موسم النادي البافاري.
وصرح رومينيغه، لشبكة "سكاي سبورتس": "لاعبو بايرن لم يحتفلوا حتى في غرفة تغيير الملابس، كان الجميع يفكرون بالفعل في نصف النهائي".
وأضاف: "ذهبت إلى غرفة تغيير الملابس بعد المباراة، متوقعاً أن أرى الأولاد يحتفلون بهذا الفوز العظيم، لكنني وجدتهم هادئين، انهم يستعدون لمباراة نصف النهائي ويركزون عليها، لدى الفريق رغبة كبيرة في تقديم كرة قدم هجومية، نجحوا أمس أمام برشلونة بطريقة مذهلة".
وتابع مهاجم بايرن ميونيخ وإنتر ميلان السابق: "نحن فريق ناضج ومذهل، سيكون فوزنا بدوري الأبطال مع تتويج النيراتزوري بالدوري الأوروبي الحلم المثالي بالنسبة لي".
وختم رومينيغه: "كان هناك انسجام نادر في العلاقة بين فليك والفريق، منذ أن تولى مسؤولية تدريب البايرن، تغير كل شيء تماماً، حاولوا دائماً تقديم كرة قدم رائعة، ولكن مع كوفاتش، لم تسر الأمور على ما يرام للأسف، غيّر فليك موسمنا، أعترف أن ما فعله كان مفاجئاً بالنسبة لنا، الفريق معه يقدم مستويات عالية، اغتنم الفرصة وأصبح مدرباً عظيماً".
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