رونالدو يمارس هواية الغطس (فيديو)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020 استغل نجم ​يوفنتوس​ كريستيانو ​رونالدو​ العطلة الصيفية ليتمكن من ممارسة هواياته الأخرى بعيدا عن كرة القدم.

ونشر الدولي البرتغالي مؤخرا مقطع فيدية عبر حسابه على تطبيق انستغرام، التُقط أثناء ممارسته هواية الغطس. وتمكن رونالدو من النزول إلى عمق 14 مترا في البحر. Advertisements يُذكر أن رونالدو بدأ عطلته في وقت مبكر بعد خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا.

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