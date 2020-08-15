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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنعطية: حكيمي هو جوهرة هذا الجيل من اللاعبين المغاربة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
تحدث المدافع المغربي مهدي بنعطية عن كواليس بشأن انتقالات مواطنيه إلى كبار أوروبا.
ونشرت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية تصريحات بنعطية التي اتت على الشكل التالي: "حاولت إقناع زياش بالقدوم إلى روما، وكان سيأتي بالفعل للنادي".
وأضاف: "تحدثت إلى توتي وإيدين دزيكو، وأخبرتهما أن هذا اللاعب الذي يريدونه، وفرانشيسكو بصفته مديرًا فعل كل ما في وسعه لإبرام الصفقة، لكن بالوتا قال إن هذه ستكون نفقات مفرطة دون فائدة".
واختتم: "أشرف حكيمي على الأرجح جوهرة هذا الجيل من اللاعبين المغاربة، إنه أحد أفضل 5 لاعبين في مركز الظهير بأوروبا، وفي غضون عامين سينافس ألكسندر أرنولد على المركز الأول".
وكان حكيمي انضم مؤخرًا من ريال مدريد إلى إنتر ميلانو نظير 40 مليون يورو.
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