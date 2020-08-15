بنعطية: حكيمي هو جوهرة هذا الجيل من اللاعبين المغاربة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

تحدث المدافع المغربي ​مهدي بنعطية​ عن كواليس بشأن انتقالات مواطنيه إلى كبار أوروبا.



ونشرت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية تصريحات بنعطية التي اتت على الشكل التالي: "حاولت إقناع زياش بالقدوم إلى روما، وكان سيأتي بالفعل للنادي".

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وأضاف: "تحدثت إلى توتي و​إيدين دزيكو​، وأخبرتهما أن هذا اللاعب الذي يريدونه، وفرانشيسكو بصفته مديرًا فعل كل ما في وسعه لإبرام الصفقة، لكن بالوتا قال إن هذه ستكون نفقات مفرطة دون فائدة".

واختتم: "​أشرف حكيمي​ على الأرجح جوهرة هذا الجيل من اللاعبين المغاربة، إنه أحد أفضل 5 لاعبين في مركز الظهير بأوروبا، وفي غضون عامين سينافس ألكسندر أرنولد على المركز الأول".

وكان حكيمي انضم مؤخرًا من ريال مدريد إلى إنتر ميلانو نظير 40 مليون يورو.