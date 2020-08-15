تشافي المرشح الأبرز لخلافة سيتيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

أفادت تقارير صحفية أن اللاعب السابق ومدرب السد ​تشافي​ هيرنانديز هو المرشح الأبرز لتولي تدريب فريق ​برشلونة​ بحال تمت إقالة المدرب الحالي للفريق كيكي ​سيتيين​.



وقد تحدث رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو بعد خسارة برشلونة 8-2 أمام ​بايرن ميونيخ​ في دوري أبطال أوروبا، وأشار إلى أنه سيعلن عن قرارات صارمة في غضون اليومين المقبلين، الأمر الذي اعتبره البعض أن النادي سيقيل سيتيين.

ومن المتوقع أن يتم تعيين تشافي، بعد أن أعرب الأخير في الآونة الأخيرة عن رغبته بتدريب فريقه السابق.