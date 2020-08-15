شكرا لقرائتكم كارتيرون يضع برنامجا تأهيليا ليوسف أوباماللحاقه بمواجهة الأهلي 22 أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامج تأهيلي مكثف ليوسف أوباما مهاجم الفريق، لمحاولة لحاقه بمباراة الأهلي المقرر لها 22 أغسطس الجاري ضمن مباريات الدوري، ويؤدي أوباما برنامج تأهيلي في النادي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق، ويقوم بعمل تدريبات إضافية خارج النادي تحت اشراف علاء شاكر أخصائي تأهيل المنتخب الوطني السابق.

من ناحية اخري كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الزمالك لن يتنازل عن حقوقه في اى قضية او ملف مهما كانت الأسباب ، والنجاح في ملف كهربا جاء بعد تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تدعم موقفه، وأكد أحمد مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك انه يحترم كل الأندية المصرية ، ودائما نبتعد عن الاثارة ، موضحا ان الايفوارى كوليبالى لاعب الاهلى السابق والنجم الساحلى حاليا تم عرضه على نادى الزمالك.

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ويدخل الزمالك مواجهة جديدة فى إطار منافسات الفريق الأبيض ببطولة الدورى الممتاز، حيث يستضيف نظيره مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى.