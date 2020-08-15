الأهلي أكثر الأندية الإفريقية تفاعلا على إنستجرام في يوليو

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جدة - عمرو شويل تصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الأندية الإفريقية تفاعلا على موقع "انستجرام"خلال شهر يوليو الماضي، بفضل تجاوب مشجعيه مع المنشورات التي يتم رفعها عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير. وحسب صفحة ديبورتيس فينانزاس المتخصصة في الاحصائيات والأرقام الرياضية، فقد جاء الرجاء المغربي في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية الإفريقية تفاعلا على انستجرام خلف الأهلي. فيما جاء نادي سيمبا التنزاني في المركز الثالث بقائمة أكثر الأندية الإفريقية تفاعلا على انستجرام في يوليو، متفوقا على عدد كبير من الأندية العربية أبرزها الزمالك. Advertisements وجاءت القائمة كالتالي:

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