شكرا لقرائتكم محمد عادل فتحي: مسألة تعويض طاهر محمد طاهر في المقاولون غير سليمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن مسألة تعويض طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الذئاب المنضم مؤخراً إلى الأهلي، هي مسألة غير سليمة فلا يمكن المقارنة بين لاعب وآخر فلكل لاعب أسلوبه الخاص ومهاراته المميزة التي يتفوق بها على غيره، وأضاف عضو المقاولون في تصريحات لـ "الخليج 365"، طاهر ورمضان في نفس السن تقريباً ولكل منهم مهارات وسمات مميزة وطريقة خاصة في اللعب تختلف عن الآخرى.

واصل: ما فعله رمضان مع الأهلي هو تطبيق لنظام الاحتراف فالجميع يبحث عن العرض الأنسب، ولكن يؤخذ على رمضان فقط أنه ماطل مع الأهلي في المفاوضات ولم يتحدث بطريقة مباشرة.

واستكمل: المفترض أن تسلك الأندية أيضاً السبل الشرعية في التفاوض مع اللاعبين وأن تدخل بالطريقة السليمة في أي صفقة عن طريق مخاطبة إدارة النادي الذي ينتمي إليه اللاعب.

Advertisements

واختتم: الانتماء اختفى في عصرنا الحالي وباتت المادة تسيطر على اتجهات اللاعبين، ويمكن فقط أن نتحدث عن الانتماء في حالة واحدة، عندما يكون اللاعب أوشك على الاعتزال فأفضل أن يعتزل بين صفوف ناديه دون أن ينتقل لنادي آخر، حتى يستكمل مشواره بعد الاعتزال مع ناديه أيضاً.

في سياق متصل، كشف علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن سر غياب طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق المنتقل حديثاً إلى الأهلي عن مباراة ذئاب الجبل مع سموحة التى جمعت الفريقين مساء الخميس الماضى ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوى العام وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن طاهر شعر بإجهاد فى العضلة الأمامية فقرر الجهاز الفنى عدم المجازفة به حتى لا تتفاقم إصابته.

وأضاف عبد الغنى، أن اللاعب من المقرر أن يشارك اليوم فى تدريبات المقاولون استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى الاثنين المقبل، وبناءً على مشاركته فى التدريبات سيتحدد موقفه من مباراة الانتاج.

وأشار المدرب العام للمقاولون إلى أن بند الأهلى بالرعاية الطبية لا يمنعنا من الاعتماد على اللاعب وسنستفيد منه فى المباريات المقبلة بعد التأكد من جاهزيته، خاصة أن فترة التوقف كانت طويلة وجميع اللاعبين معرضون للإصابات العضلية، وطاهر من اللاعبين المميزين.