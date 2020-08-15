شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى منصور: الزمالك لن يتنازل عن حقوقه في أى قضية مهما كانت الأسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الزمالك لن يتنازل عن حقوقه في اى قضية او ملف مهما كانت الأسباب ، والنجاح في ملف كهربا جاء بعد تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تدعم موقفنا ، وأكد أحمد مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك انه يحترم كل الأندية المصرية ، ودائما نبتعد عن الاثارة ، موضحا ان الايفوارى كوليبالى لاعب الاهلى السابق والنجم الساحلى حاليا تم عرضه على نادى الزمالك.

ويدخل الزمالك مواجهة جديدة فى إطار منافسات الفريق الأبيض ببطولة الدورى الممتاز، حيث يستضيف نظيره مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

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ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى.

من ناحية أخرى، يدخل فريق مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال، مباراة الزمالك ساعيًا لتحقيق المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض، بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية على أسوان، بهدفين مقابل هدف، والتى جمعت بينهما الأحد الماضى، فى إطار منافسات الدورى الممتاز.