شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيم احتفالية كبرى الجمعة المقبل.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، من التجهيز للاحتفالية الكبري التي يعتزم إقامتها الجمعة المقبل بمقر النادي.

ويقيم مجلس الزمالك احتفالية كبيرة لأعضاء النادي خلال افتتاح المشاريع الـ 9 الجديدة ضمن إنشاءات النادي في مقره الرئيسي والتى سيتم افتتاحها رسميا الجمعة المقبل، بحضور العديد من الشخصيات والقيادات السياسية والرياضة في مصر على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتأتي احتفالية المجلس الأبيض بعدد من الإنشاءات الجديدة على رأسها مسجد الدكتور محمود مشالي الشهير بطبيب الغلابة، وفندق اللاعبين، والجيم الجديد، وقاعة البلياردو الجديدة، وصالات تنس الطاولة، وقاعات البلاستيشين للكبار، وفندق قطاع الناشئين، وحمامات السباحة الجديدة، وملاعب الخماسي بعد تجديدها، والمطعم الجديد للفرق الرياضية، ومطعم الأعضاء.