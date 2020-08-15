«كارتيرون» يطالب لاعبي الزمالك بالفوز على المقاصة ومصالحة الجماهير

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لاعبيه بضرورة الفوز، اليوم، على مصر المقاصة في الدوري واستعادة الانتصارات بعد التعثر الأخيرة أمام الاتحاد السكندري والسقوط في فخ التعادل الإيجابي.
ويلتقي المارد الأبيض مع نظيره مصر المقاصة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.
وشدد «كارتيرون»، خلال حديثه مع اللاعبين، على أهمية الفوز واقتناص الثلاث نقاط لإسعاد ومصالحة الجماهير البيضاء الغاضبة بعد ضياع نقطتين أمام زعيم الثغر.
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