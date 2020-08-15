شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك في فندق الإقامة قبل مواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة بعد قليل مع لاعبي الفريق لإلقاء المحاضرة الفنية الأخيرة قبل التوجه للاستاد لخوض مباراة مصر المقاصة، المقررة اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

ويحرص «كارتيرون» وجهازه المعاون خلال المحاضرة على تلقين لاعبيه المهام الأخيرة قبل المباراة التي يسعى الأبيض لحسمها لصالحه والفوز بها للمضي قدما نحو المنافسة على اللقب.

يذكر أن الجهاز الفني للزمالك أعلن عن القائمة النهائية التي سيخوض بها مواجهة اليوم، والتي ضمت:

محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل في حراسة المرمى- ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافي وأحمد عيد وحاتم محمد في خط الدفاع- وفرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد حسن وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وحسام أشرف وأشرف بن شرقي في خط الوسط- وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وأسامة فيصل في خط الهجوم.