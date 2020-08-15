شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك المريض بالسرطان يشكر مجلس الزمالك بعد تخصيص راتب شهري له والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه سعد محمد، لاعب فريق الناشئين بنادي الزمالك، والذي يمر بوعكة صحية بعد إصابته بمرض السرطان وخضوعه لبرنامج علاجي مكثف، الشكر لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وإسماعيل يوسف، عضو المجلس، بعد قرارهما بتخصيص راتب شهري له من النادي والتكفل بمصروفات علاجه من مرض السرطان.
وخص «سعد» إسماعيل يوسف، عضو المجلس، بالشكر على تواصله اليومي ومتابعته المستمرة لحالته.
وأكد ناشئ الزمالك أن «نادي الزمالك لا يتخلي أبدًا عن أبنائه»، مشددًا على أن «رئيس النادي لم يتوان أو يتأخر في الوقوف بجانب أبناء النادي».
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