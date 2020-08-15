شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى حارسه السابق أشرف أبوالنور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينعى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي، بمزيد من الحزن، أشرف أبوالنور، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق. ويعد الراحل، الذي وافته المنية، صباح اليوم، أحد نجوم الكرة المصرية في السبعينيات من القرن الماضي. وينعى النادي الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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