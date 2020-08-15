شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عرضان جديدان لرمضان صبحي واللاعب يوضح موقفه لناديه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجّر مصدر مقرب من رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، مفاجأة بتلقي اللاعب عرضين جديدين خلال الساعات القليلة المقبلة، أحدهما إماراتي والآخر سعودي.

وقال المصدر المقرب من اللاعب إن أحد وكلاء اللاعبين المشهورين تقدم للنادي الإنجليزي بالعرضين الإماراتي والسعودي للاعب، لكنه كشف عن أن القيمة المالية للعرضين أقل من العرض المالي الذي قدمه نادي بيراميدز.

وكشف المصدر أن رمضان صبحي ووكيله نادر شوقي أبلغا مسؤولي هيدرسفيلد برغبة اللاعب الأولى بالانضمام لبيراميدز بعد توصله لاتفاق نهائي معه على كافة تفاصيل المالية، مؤكدًا أن حسم الصفقة يتوقف الآن على موافقة النادي الإنجليزي على عرض بيراميدز وعقبه سيتم الإعلان عن ضم اللاعب رسميًا.

وأشار المصدر إلى أن رمضان حسم موقفه بشكل رسمي مع بيراميدز وقام بالتوقيع لهم على عقود انضمامه لمدة 3 مواسم وحصل على 60 مليون جنيه مقدم تعاقده على أن يحصل على 10 ملايين جنيه كل موسم.