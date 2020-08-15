شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «كلوب» أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حصول المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، على جائزة أفضل مدرب في البريميرليج لموسم 2019-2020.
وكان المدرب الألماني قد استطاع قيادة الريدز للعودة لمنصة التتويج المحلية بعد غياب 30 عامًا كاملة، إذ أنهى الموسم برقم قياسي في تاريخ النادي من حيث عدد النقاط بـ 99 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.
وحقق «كلوب» إنجازًا آخر بعدما أصبح فريقه أسرع ناد يحسم اللقب في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما استطاع الفوز بـ26 مباراة من المباريات الـ 27 الأولى له في الموسم ليضمن التتويج بالبريميرليج قبل 7 جولات كاملة من انتهائه.
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