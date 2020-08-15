شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة تظهر ميسي «محبط» في غرفة تبديل الملابس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليونيل ميسي، قائد برشلونة، وبدا الحزن مسيطرًا عليه، وذلك خلال الاستراحة بين شوطي مباراة فريقه التي خسرها أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا بنتيجة مُذِلّة.

وأشارت تقارير إلى أن الصورة التقطت لميسي مع زميله الألماني تير شتيجن، حارس مرمى البارسا، داخل غرفة خلع الملابس المخصصة للفريق الكتالوني في ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية، خلال استراحة ما بين شوطي المباراة، فيما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق البافاري 4-1.

وعلق موقع GOAL في نسخته العالمية على الصورة، بوصف شتيجن بأنه «فرد أمن عُين لمنع ميسي من الهرب ومغادرة فريق برشلونة».

وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل، بين متعاطف مع «ميسي» ورفاقه، وآخر ساخر من حال الفريق الكتالوني.

وكشفت إذاعة «كادينا كوبيه» الإسبانية عن وجود تهديد قوي من النجم الأرجنتيني، بعد الخسارة المدوية أمس الجمعة أمام البافاري 8-2 في ربع نهائي التشامبينزليج، بالرحيل حال عدم إجراء تغييرات جذرية، أهمها إقالة المدرب كيكي سيتين، وهو القرار الذي تم اتخاذه بالفعل، إلى جانب رحيل رئيس النادي جوسيب بارتوميو.

أما الطلب الأخير لـ«ميسي» فيبقى رحيل عدد من لاعبي برشلونة، الذين فشلوا في التأقلم خلال الفترة الماضية، وكان بعضهم سببًا في الهزيمة التاريخية.

وأصبح بايرن ميونخ هو أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يسجل 8 أهداف في مباراة بدور الثمانية في المسابقة، في حين تلقى برشلونة أسوأ هزيمة أوروبية على الإطلاق (خسر في عام 1962 ضد فالنسيا بنتيجة 6-2 في كأس الاتحاد الأوروبي)، وتلقى 8 أهداف في مباراة رسمية للمرة الأولى منذ عام 1946 (الخسارة 8-0 من إشبيلية في نهائي كأس ملك إسبانيا).

وأستعرض بايرن ميونخ قدراته مبكرًا، وتقدم في النتيجة 4-1، بعد مرور 31 دقيقة فقط من بداية المباراة، وذلك مع تسجيل الفريق لجميع الأهداف الـ 5، بما فيها هدف برشلونة الأول الذي جاء نتيجة هدف عكسي عن طريق دافيد ألابا، الذي أهدى برشلونة الهدف التاسع بشكل عكسي الذي يستفيد منه الفريق الإسباني خلال آخر 4 مواسم في دوري الأبطال.

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وتلقى برشلونة 4 أهداف في شوط أول من مباراة في مسابقة أوروبية للمرة الأولى في التاريخ، وللمرة الأولى في مختلف البطولات منذ عام 1951 (ضد ريـال مدريد).

وسجل توماس مولر هدفين (الأول والرابع)، ليعزز سجله التهديفي ضد برشلونة إلى 6 أهداف، ويصبح أكثر فريق غير ألماني يسجل «مولر» ضده خلال مسيرته، ويكون توماس مولر هو أكثر لاعب يسجل بالتخصص ضد برشلونة في دوري الأبطال (متخطيًا الرقم السابق باسم أندريه شيفتشينكو).

وفي الشوط الثاني، قلص برشلونة الفارق بواسطة الأوروجوياني لويس سواريز، الذي سجل أول أهدافه خارج ملعب كامب نو في دوري الأبطال منذ هدفه ضد روما في سبتمبر 2015، لكن هذا الهدف كان آخر أهداف برشلونة في المسابقة هذا الموسم، مع رد بايرن ميونخ بـ 4 أهداف أخرى، ثلاثة منها بمساهمة مباشرة من البديل ولاعب برشلونة المُعار ضمن صفوف بايرن ميونخ، فيليب كوتينيو، الذي صنع الهدف السادس وسجل بنفسه الهدفين السابع والثامن ليكون أحد أبطال المباراة التاريخية المهينة للعملاق الكتالوني.