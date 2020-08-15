شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الأهلي هو من سيدفع الغرامة المالية لـ«كهربا».. أراهن على ذلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النقاب عن الكواليس وردود الأفعال داخل القلعة الحمراء عقب تلقيهم خطاب لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي الذي أخطرهم بعقوبة اللاعب محمود كهربا وتغريمه 2 مليون دولار ومنحه فرصة لسدادها أو تعرضه لعقوبة الإيقاف.

وقال «منصور»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أراهن على أن الأهلي هو الذي سيدفع الغرامة المالية لكهربا لأنه لاعب مقيد بقائمة الأهلي ومرتبط معه بعقد رسمي وليس هناك أي فرصة للأهلي للتخلي عن لاعبه للحفاظ عليه، لأنهم لن يستطيعوا التخلي عنه لحفظ ماء وجههم أمام اللاعب بعدما وعدوه في البداية بعدم تعرضه لأي عقوبة مالية».

وقال رئيس القلعة البيضاء: «هذا الأمر لا ينطبق على الأهلي ومحمود الخطيب فقط، ولكن على أي ناد آخر قد يتعرض لمثل هذه الغرامة، فحتمًا سيقوم النادي بتحمل الغرامة ودفعها عن لاعبه».