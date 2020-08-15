شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارسيلو إلى دايفز: استمتع بمشاهدتك تلعب يا فتى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020 أثنى ​مارسيلو​ ظهير ​ريال مدريد​ على نجم ​بايرن ميونيخ​ ألفونسو دايفز بعد عرضه الرائع في الفوز 8-2 على فريق ​برشلونة​ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة.

واحتفل دايفز بالفوز من خلال نشر صور من المباراة عبر انستغرام مضيفًا التعليق: "أداء مذهل من الفريق الليلة الماضية". وعلق عدد كبير من لاعبي كرة القدم على منشور اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ومن بينهم الدولي البرازيلي مارسيلو، الذي قال: "تجلب الفرح لعيني عندما أراك تلعب يا فتى!"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مارسيلو إلى دايفز: استمتع بمشاهدتك تلعب يا فتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.