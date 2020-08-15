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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فان بيرسي: على اليونايتد أن يكون حذرا من اشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
أشار اللاعب السابق روبن فان بيرسي إلى أنه يجب على مانشستر يونايتد أن يتوخى الحذر من إشبيلية عندما يتواجه الفريقان في نصف نهائي الدوري الأوروبي.
وقال فان بيرسي: "إشبيلية من المرشحين للفوز، لكن عليهم أولاً إيجاد طريقة للتغلب على مانشستر يونايتد. إنهم مقاتلون في كأس، ويعيشون للعب هذا النوع من المباريات".
وأضاف: "كنت على وشك التحدث معهم قبل فترة وجودي في أرسنال، كانوا أحد الخيارات الثلاثة التي يمكنني الذهاب إليها. كان من المغري الذهاب إلى هناك، لكن بعد ذلك اخترت أرسنال".
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