فان بيرسي: على اليونايتد أن يكون حذرا من اشبيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

أشار اللاعب السابق روبن ​فان بيرسي​ إلى أنه يجب على ​مانشستر يونايتد​ أن يتوخى الحذر من ​إشبيلية​ عندما يتواجه الفريقان في نصف نهائي الدوري الأوروبي.



وقال فان بيرسي: "إشبيلية من المرشحين للفوز، لكن عليهم أولاً إيجاد طريقة للتغلب على مانشستر يونايتد. إنهم مقاتلون في كأس، ويعيشون للعب هذا النوع من المباريات".

وأضاف: "كنت على وشك التحدث معهم قبل فترة وجودي في أرسنال، كانوا أحد الخيارات الثلاثة التي يمكنني الذهاب إليها. كان من المغري الذهاب إلى هناك، لكن بعد ذلك اخترت أرسنال".