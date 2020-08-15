مارادونا يتبرع بقميص مونديال المكسيك لمتضرري كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

تبرع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، بنسخة من القميص الذي ارتداه في مونديال المكسيك 1986، الذي توجت به الأرجنتين لحملة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا المستجد. كان "كونميبول" أطلق مطلع الشهر الجاري الحملة تحت اسم "معاً من أجل أمريكا الجنوبية"، والتي تحظى بمشاركة الصليب الأحمر، وتهدف لجمع تبرعات، وإقامة مزادات لأغراض رمزية في كرة القدم، مثل نسخ من كؤوس وملابس خاصة بنجوم القارة، من أجل أكثر المناطق تضرراً في أمريكا الجنوبية من الجائحة. وبالإضافة إلى القميص، تبرع مارادونا أيضاً بشارة القائد التي ارتداها في مونديال 1986، وفقاً لما أعلنه "كونميبول". وأشار الاتحاد إلى أن مارادونا تحدى رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، ليساعد الصليب الأحمر ضمن أكبر مبادرة تضامنية في المنطقة. وكان "كونميبول" افتتح الحملة بالتبرع بنسخة من كأس بطولة ليبرتادوريس، التي وصفها بـ"أهم رمز لبطولاتنا".

