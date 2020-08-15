- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نوير: مباراة برشلونة تذكرني بلقاء البرازيل في المونديال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
أبدى حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ الألماني، مانويل نوير، تعاطفه مع حارس برشلونة، أندريه تير شتيغن، عقب لقاء الفريقين بدوري أبطال أوروبا. قال نوير في حديثه عقب الفوز على برشلونة بهذه النتيجة الثقيلة: "هذا النادي لديه عادة مهمه للغاية، هي أننا نظهر من نحن حتى ضد فريق عظيم مثل برشلونة". وتابع: "تذكرنا هذه المباراة بنتيجة 7-1 ضد البرازيل في كأس العالم 2014، اليوم سيطر بايرن ميونيخ على برشلونة أكثر من أن ألمانيا هيمنت على البرازيل ". وأتم: "من الواضح أنها نتيجة رائعة لنا، لكنك لا تريد أن يحدث لزملائك في المنتخب الوطني شيئاً كهذا".
كانت هذه تفاصيل خبر نوير: مباراة برشلونة تذكرني بلقاء البرازيل في المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.