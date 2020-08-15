نوير: مباراة برشلونة تذكرني بلقاء البرازيل في المونديال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

أبدى حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ الألماني، مانويل نوير، تعاطفه مع حارس برشلونة، أندريه تير شتيغن، عقب لقاء الفريقين بدوري أبطال أوروبا. قال نوير في حديثه عقب الفوز على برشلونة بهذه النتيجة الثقيلة: "هذا النادي لديه عادة مهمه للغاية، هي أننا نظهر من نحن حتى ضد فريق عظيم مثل برشلونة". وتابع: "تذكرنا هذه المباراة بنتيجة 7-1 ضد البرازيل في كأس العالم 2014، اليوم سيطر بايرن ميونيخ على برشلونة أكثر من أن ألمانيا هيمنت على البرازيل ". وأتم: "من الواضح أنها نتيجة رائعة لنا، لكنك لا تريد أن يحدث لزملائك في المنتخب الوطني شيئاً كهذا".

